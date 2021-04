Il principe Carlo e Camilla: la loro storia, il matrimonio e il figlio segreto (Di venerdì 9 aprile 2021) Si sono conosciuti a poco più di vent’anni. E, da allora, non hanno mai smesso di amarsi. Se non fosse per tutto il contorno, quella tra il principe Carlo e Camilla sarebbe la favola con la F maiuscola. Una di quelle storie da far venire gli occhi a cuore a Walt Disney, invidia degli innamorati di tutto il mondo. Carlo e Camilla: la loro storia Era il 1970 quando Carlo e Camilla Shand si incontrarono a una partita di polo. Lei 23 anni appena, lui 22. Fu colpo di fulmine? Non si sa. Di certo Camilla, all’epoca in coppia con Andrew Parker Bowles, puntò gli occhi sul principe per vendicarsi del fidanzato che la tradiva con la principessa Anna, sorella di Carlo. Pare che ... Leggi su amica (Di venerdì 9 aprile 2021) Si sono conosciuti a poco più di vent’anni. E, da allora, non hanno mai smesso di amarsi. Se non fosse per tutto il contorno, quella tra ilsarebbe la favola con la F maiuscola. Una di quelle storie da far venire gli occhi a cuore a Walt Disney, invidia degli innamorati di tutto il mondo.: laEra il 1970 quandoShand si incontrarono a una partita di polo. Lei 23 anni appena, lui 22. Fu colpo di fulmine? Non si sa. Di certo, all’epoca in coppia con Andrew Parker Bowles, puntò gli occhi sulper vendicarsi del fidanzato che la tradiva con lassa Anna, sorella di. Pare che ...

