Il paradiso delle signore, anticipazioni: è l’ora del confronto tra Marta e Vittorio (Di venerdì 9 aprile 2021) Ancora anticipazioni per quanto riguarda la seguitissima fiction, il paradiso delle signore, è arrivata l’ora del confronto tra due personaggi: Marta e Vittorio: ecco cosa sta per accadere nei prossimi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 9 aprile 2021) Ancoraper quanto riguarda la seguitissima fiction, il, è arrivatadeltra due personaggi:: ecco cosa sta per accadere nei prossimi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

imironicc : Probabilmente una delle più belle che abbia mai visto! A Nuovo cinema paradiso andrebbe dedicato il mondo?? - raffanchio : Insomma, ne 'il Paradiso delle Signore 1' tutte lì a guardare i due bellocci della soap..invece il figaccione super… - anmustdmt : RT @_xchi4rax: ?Best duo ever? SKAM ITALIA: PARADISO DELLE SIGNORE: #skamitalia #ilpar… - noccaapito : RT @_xchi4rax: ?Best duo ever? SKAM ITALIA: PARADISO DELLE SIGNORE: #skamitalia #ilpar… - Dreamer_9900 : RT @_xchi4rax: ?Best duo ever? SKAM ITALIA: PARADISO DELLE SIGNORE: #skamitalia #ilpar… -