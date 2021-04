Carolina Leonardi e le sue pecore nere

(Di venerdì 9 aprile 2021) L’ha deciso l’onlus Gomitolorosa che il 9 aprile è la data perfetta per festeggiare la giornata europea della lana: «Perché questo, in tanti posti, è periodo di tosatura delle pecore».

Tra gli ospiti, oltre ai vertici di Gomitolorosa e di Legambiente, donne che hanno avuto o hanno a che fare con il "pianeta lana", come, la giovanissima pastora di Lucca, che ...Dall'aula universitaria ai pascoli dell'Alta Versilia. La parabola al contrario della piccola Heidi è tutta italiana e ha il volto di, la giovane pastora toscana di 28 anni premiata da Coldiretti in occasione della festa della donna come espressione della resilienza femminile. Dopo una laurea in Scienze agricole ...Ce ne parla Carolina Leonardi, che di mestiere fa la pastora e produce formaggi L’ha deciso l’onlus Gomitolorosa che il 9 aprile è la data perfetta per festeggiare la giornata europea della lana: ...Dall’aula universitaria ai pascoli dell’Alta Versilia. La parabola al contrario della piccola Heidi è tutta italiana e ha il volto di Carolina Leonardi, la giovane pastora toscana di 28 anni premiata ...