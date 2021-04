Ascolti TV: dati Auditel di ieri, giovedì 8 aprile 2021 (Di venerdì 9 aprile 2021) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, giovedì 8 aprile 2021, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Un Passo dal Cielo 6 hanno totalizzato in media 5294 spettatori (22.61% di share); su Canale5 il film Cado dalle Nubi ha avuto 2996 spettatori, 12.38% di share. Il film Trespass su Italia1 ha avuto 1353 spettatori (5.17%); su Rai2 il programma di approfondimento Anni 20 ha avuto 453 spettatori (1.76%), mentre il film Una giusta causa su Rai3 ne ha portati a casa 1467 (5.83%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1110 spettatori (5.88%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1068 (5.59%). Ascolti ... Leggi su ascoltitv (Di venerdì 9 aprile 2021): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 gli episodi della fiction Un Passo dal Cielo 6 hanno totalizzato in media 5294 spettatori (22.61% di share); su Canale5 il film Cado dalle Nubi ha avuto 2996 spettatori, 12.38% di share. Il film Trespass su Italia1 ha avuto 1353 spettatori (5.17%); su Rai2 il programma di approfondimento Anni 20 ha avuto 453 spettatori (1.76%), mentre il film Una giusta causa su Rai3 ne ha portati a casa 1467 (5.83%). Su Rete4 la puntata di Dritto e rovescio ha totalizzato 1110 spettatori (5.88%) e su La7 la puntata di PiazzaPulita 1068 (5.59%)....

Advertising

tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: ?? #UnPassoDalCielo6 al 22,6% ?? Ottimi dati per #Mattino5, #Pomeriggio5 e #UominiEDonne ??#Isola… - CorriereCitta : #Ascoltitv giovedì 8 aprile 2021: Un passo dal cielo 6, Cado dalle nubi, Dritto e rovescio, Piazzapulita, dati Audi… - infoitcultura : Ascolti tv ieri: Modalità aereo (13.4%), Svegliati amore mio (15.2%) | Dati Auditel 7 aprile 2021 - obvae_ : RT @ale_dopamina: Parpiglia:' Mi dicono che i dati del PuntoZ siano da record, più tardi vi diremo in modo dettagliato, perché andiamo a fa… - DTLIBYH : RT @ishmael_ndostai: ehi! io, @_incalumshands_ e @_Valentyne___ abbiamo deciso di fare uno streaming party per kill my time dati i suoi po… -