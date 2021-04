Anche per la Calabria potrebbe verificarsi il passaggio in zona arancione da martedì 13 (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi tutta l’Italia sta per tornare in arancione. In realtà molte Regioni dovrebbero essere gialle. Anche la Calabria che lavora e che sta soffrendo tantissimo potrebbe tornare in zona arancione dalla prossima settimana. Fari puntati sul Ministro “rosso” Roberto Speranza che firmerà oggi le nuove ordinanze, sperando che nelle prossime settimane sia lui sia le sue ordinanze siano un brutto ricordo! Soltanto Puglia e Valle d’Aosta dovrebbero rimanere in rosso. Almeno a leggere i numeri. Se poi, come ripete Salvini, “Speranza vede rosso per convinzione politica”, non c’è più “speranza”. Il bollettino registra del tasso di positività. L’incidenza dei nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti è ovunque (o quasi) sotto la soglia dei 250, escluse Valle d’Aosta e Puglia. L’indice Rt è ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 9 aprile 2021) Quasi tutta l’Italia sta per tornare in. In realtà molte Regioni dovrebbero essere gialle.lache lavora e che sta soffrendo tantissimotornare indalla prossima settimana. Fari puntati sul Ministro “rosso” Roberto Speranza che firmerà oggi le nuove ordinanze, sperando che nelle prossime settimane sia lui sia le sue ordinanze siano un brutto ricordo! Soltanto Puglia e Valle d’Aosta dovrebbero rimanere in rosso. Almeno a leggere i numeri. Se poi, come ripete Salvini, “Speranza vede rosso per convinzione politica”, non c’è più “speranza”. Il bollettino registra del tasso di positività. L’incidenza dei nuovi casi settimanali ogni 100 mila abitanti è ovunque (o quasi) sotto la soglia dei 250, escluse Valle d’Aosta e Puglia. L’indice Rt è ...

