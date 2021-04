Israele si ferma per due minuti per le vittime dell'Olocausto (Di giovedì 8 aprile 2021) Immagini da Tel Aviv che, come ogni luogo in Israele, si è fermata per due minuti alle 10 del mattino quando le sirene hanno risuonato per celebrare il Giorno della Memoria in ricordo dei sei milioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 8 aprile 2021) Immagini da Tel Aviv che, come ogni luogo in, si èta per duealle 10 del mattino quando le sirene hanno risuonato per celebrare il Giornoa Memoria in ricordo dei sei milioni ...

Israele si ferma per due minuti per le vittime dell'Olocausto

