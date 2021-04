Covid-19 | i dati di giovedì 8 aprile I nuovi casi sono 17 221 In calo i decessi | 487

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid dati

"Siamo lieti che questi nuovimostrino la persistenza degli anticorpi per 6 mesi dopo la seconda dose del nostro vaccino- 19 " ha dichiarato Stéphane Bancel , amministratore delegato di ...... impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da- 19; i lavoratori ... La stessa procedura si dovrà seguire per iriferiti all'occupazione dell'altro genitore, quando ...(ANSA) - LONDRA, 08 APR - Il Regno Unito non ha più il primato europeo nella triste classifica dei morti per Covid in rapporto alla popolazione da inizio pandemia. Lo certificano i dati di giornata, c ...L'autorizzazione arriva dal portavoce capo Eric Mamer. Intanto la Germania ha annunciato che tratterà con Mosca per l'acquisto del vaccino, se verrà autorizzato dall'Ema ...