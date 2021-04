Centro vaccinale, dal 10 aprile si parte a Pontecagnano Faiano (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ il 10 aprile la data dell’apertura ufficiale del Centro vaccinale a Pontecagnano Faiano. Lo spazio, ubicato nella palestra dell’Istituto Comprensivo Picentia, conterrà otto postazioni, che nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, saranno accessibili agli ottantenni che ne abbiano fatto richiesta, previa indicazione da parte degli organi di competenza. Seguirà un calendario specifico, che sarà reso noto al fine di organizzare al meglio il numero di persone che hanno presentato regolare domanda. Questo il commento del Vice Sindaco, con delega alla Salute, Michele Roberto Di Muro: “Annunciamo con orgoglio l’inizio di una attività essenziale sul nostro territorio, che intende aprire le porte ad una nuova fase, in cui cercare di archiviare ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 8 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiÈ il 10la data dell’apertura ufficiale del. Lo spazio, ubicato nella palestra dell’Istituto Comprensivo Picentia, conterrà otto postazioni, che nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, saranno accessibili agli ottantenni che ne abbiano fatto richiesta, previa indicazione dadegli organi di competenza. Seguirà un calendario specifico, che sarà reso noto al fine di organizzare al meglio il numero di persone che hanno presentato regolare domanda. Questo il commento del Vice Sindaco, con delega alla Salute, Michele Roberto Di Muro: “Annunciamo con orgoglio l’inizio di una attività essenziale sul nostro territorio, che intende aprire le porte ad una nuova fase, in cui cercare di archiviare ...

