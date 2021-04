Ancora problemi di salute per Laura Boldrini, costretta ad operarsi: “Ho paura” (Di giovedì 8 aprile 2021) La salute di Laura Boldrini, ex presidente della camera dei deputati, desta Ancora preoccupazione. Ad annunciare il nuovo intervento è lei stessa con un post facebook, in cui esprime grande preoccupazione e ansia circa l’esito dell’operazione chirurgica. All’intervento seguirà un lungo percorso di riabilitazione che la costringerà lontano dai banchi della politica Il post di confessione della malattia È un post molto lungo e molto personale quello che Laura Boldrini si sente di condividere pubblicamente. Forse lo scopo della parlamentare era condividere l’angoscia e la preoccupazione che l’hanno colpita quando i medici le hanno confermato l’intervento, dopo giorni di visite mediche. Per quanto si possa essere scrupolosi con la prevenzione, certe notizie sono ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 8 aprile 2021) Ladi, ex presidente della camera dei deputati, destapreoccupazione. Ad annunciare il nuovo intervento è lei stessa con un post facebook, in cui esprime grande preoccupazione e ansia circa l’esito dell’operazione chirurgica. All’intervento seguirà un lungo percorso di riabilitazione che la costringerà lontano dai banchi della politica Il post di confessione della malattia È un post molto lungo e molto personale quello chesi sente di condividere pubblicamente. Forse lo scopo della parlamentare era condividere l’angoscia e la preoccupazione che l’hanno colpita quando i medici le hanno confermato l’intervento, dopo giorni di visite mediche. Per quanto si possa essere scrupolosi con la prevenzione, certe notizie sono ...

