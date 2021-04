Advertising

TV7Benevento : Alitalia: Sapelli, 'Air France? Vince la legge del più forte, miliardi anche a Lufthansa'... -

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia Sapelli

Il Sannio Quotidiano

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - ''Mi pare che le decisioni parlino da sole: vale la legge del più forte, vince e ottiene chi è in grado di esercitare la pressione maggiore in un'Unione europea dove non e ...