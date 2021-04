Vaccino Covid | l’EMA | “Possibile legame tra AstraZeneca e rari casi di trombosi”

Advertising

borghi_claudio : Mi ero perso il fantastico dialogo fra Merlino, De Masi e LE FOCHE 'De masi, ha fatto il vaccino?' 'Si ma anche dop… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella si è recato questa mattina all’Istituto #Spallanzani dove gli è stata somministrata la se… - lorepregliasco : Se poteste scegliere voi quale vaccino COVID farvi, quale scegliereste? - MamolkcsMamol : RT @DHofmannsthal: Aver completamente tralasciato la via delle cure del covid, che pure esistono e sono efficaci, per imboccare ciecamente… - S__yC____l : RT @triolo_antonio: Prof. #Mannucci, ematologo consulente #AIFA sulle #trombosi: R. associazione temporale indubitabile con il vaccino. D.… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

"Se lo Sputnik dovesse essere approvato in Europa, la Baviera otterrà già a luglio circa 2,5 milioni di dosi attraverso questa compagnia, per aumentare le dosi dia disposizione della regione"......all'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS - CoV - 2/- 19 nei luoghi di lavoro". Le Banche potranno vaccinare i propri dipendenti che lo vorranno quando le dosi di...Parigi, 7 apr. (Adnkronos) - E' iniziata come previsto oggi in Francia la produzione dei primi vaccini anti-Covid sviluppati da Pfizer/BioNTech. Lo ...Milano, 7 apr. (Adnkronos) - “Esprimiamo apprezzamento e soddisfazione per l'approvazione del Protocollo nazionale per i vaccini in azienda. Con ...