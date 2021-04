Turchia: Boldrini, 'machismo Erdogan, Ue alzi la voce' (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Von Der Leyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema politico: il machismo al potere sminuisce le donne e comprime i loro diritti. #Erdogan ha fatto uscire la #Turchia dalla Convenzione di #Istanbul. L'Ue alzi la voce!". Lo scrive laura Boldrini su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Von Der Leyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema politico: ilal potere sminuisce le donne e comprime i loro diritti. #ha fatto uscire la #dalla Convenzione di #Istanbul. L'Uela!". Lo scrive laurasu twitter.

Advertising

corazzajacopo1 : La volete ancora la #Turchia in Europa? Mi aspetto condanne dure di Boldrini&Co. - FaustaroseG : @Capezzone Ora mi aspetto che la compagna Boldrini voli in Turchia a chiedere spiegazioni ad Erdogan( magari col velo in testa) - FaustaroseG : Dopo la performance del leader turco Erdoan che ha lasciato in piedi la Von Der Layen, mi aspetto che la Boldrini v… - Mario02598975 : @AngeloCiocca Anche Michel non è che abbia fatto il galantuomo??????? Ma la Boldrini non parlerà 1 non attaccherà l'E… - cislenko : Nell'incontro tra Turchia e UE Erdogan umilia Ursula e la lascia senza sedia. Attendo con impazienza un vibrante tw… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia Boldrini ITALIA IN LIBIA/ Sovranità, economia e migranti: Draghi rispolvera Andreotti E Boldrini: "Grave che Draghi abbia ignorato le violenze e le torture, subite dai migranti nei ... Eppure Turchia, Egitto, Russia, Qatar, Emirati continuano a giocare la loro partita. Sono presenti ...

In Libia possiamo dire molto sulla ricostruzione, pochissimo sugli equilibri politici ...quel ruolo di fondamentale partner economico che peraltro non possono concretizzare né la Turchia (... Da notare infine, a scorno della sinistra del Partito democratico (Matteo Orfini e Laura Boldrini, ...

La Turchia lascia la Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne LifeGate Turchia: Boldrini, 'machismo Erdogan, Ue alzi la voce' Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Von Der Leyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema politico: il machismo al potere sminuisce le donne e comprime ...

Draghi a TripoliIn Libia possiamo dire molto sulla ricostruzione, pochissimo sugli equilibri politici Questo ruolo è oggi della Turchia e della Russia e dei loro militari sul terreno ... Da notare infine, a scorno della sinistra del Partito democratico (Matteo Orfini e Laura Boldrini, che hanno subito ...

: "Grave che Draghi abbia ignorato le violenze e le torture, subite dai migranti nei ... Eppure, Egitto, Russia, Qatar, Emirati continuano a giocare la loro partita. Sono presenti ......quel ruolo di fondamentale partner economico che peraltro non possono concretizzare né la(... Da notare infine, a scorno della sinistra del Partito democratico (Matteo Orfini e Laura, ...Roma, 7 apr. (Adnkronos) - "Von Der Leyen su un divano. I due uomini al centro della scena. Non è il caso, non è maleducazione. È un tema politico: il machismo al potere sminuisce le donne e comprime ...Questo ruolo è oggi della Turchia e della Russia e dei loro militari sul terreno ... Da notare infine, a scorno della sinistra del Partito democratico (Matteo Orfini e Laura Boldrini, che hanno subito ...