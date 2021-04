Roma e Milan su Belotti: è testa al testa per il bomber (Di mercoledì 7 aprile 2021) C' è un centravanti che può animare il prossimo calciomercato. E' Andrea Belotti , capitano del Torino e nazionale italiano. Classe '93, ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e per il momento ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 7 aprile 2021) C' è un centravanti che può animare il prossimo calciomercato. E' Andrea, capitano del Torino e nazionale italiano. Classe '93, ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e per il momento ...

Advertising

calciomercatoit : ?? #Milan, giro di portieri in #SerieA: sondaggi per #Musso, ma ci sono anche #Roma e #Atalanta. Occhio agli scambi… - Giacomobacci2 : RT @AndreaPropato: Il #Milan vuole #Belotti. Pronta offerta da 20-25 mln. Sfida alla #Roma, che è alla finestra per l’attaccante del #Torin… - corgiallorosso : Numeri 1 cercasi: #Atalanta, #Roma e #Milan su #Musso - sportli26181512 : Roma e Milan su Belotti: è testa al testa per il bomber: I due club sono alla ricerca dell’erede di Ibra e Dzeko. A… - gazzettaGranata : Corriere dello Sport: “Belotti conteso tra Milan e Roma” #TorinoFC #FVCG #SFT -