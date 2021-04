Marcianise | palo si stacca e travolge operaio di Melito | ferito gravemente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Marcianise palo

anteprima24.it

Il 16 e 17 gennaio Piazza De Michele ha ospitato i simboli della festa: ildi sapone, le Figure apotropaiche tipiche dei fuochi pirotecnici figurati legate alla vita del Santo ('a signora 'e ...... 'o puorco, 'o ciuccio, 'a scala) e deldi sapone (gioco tradizionale). Sabato 16 gennaio ci ...della Parrocchia San Nicola di Bari di Casal di Principe e l' Associazione Radici di. L'...E’ il destino di oltre duecento lavoratori fuoriusciti dal giugno 2019 dallo stabilimento Jabil di Marcianise, perché ritenuti in esubero rispetto ai bassi carichi di lavoro dell’azienda; 350 gli esub ...Marcianise (Ce) – Sono passati, in meno di due anni, da una multinazionale Usa dell’elettronica come la Jabil ad aziende molto più piccole, ma non hanno ripreso a lavorare come era nei piani del colos ...