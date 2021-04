Lena Dunham lancia la sua collezione di moda. Ed è plus-size (Di mercoledì 7 aprile 2021) È di soli cinque pezzi la capsule collection lanciata da Lena Dunham insieme al sito di e-commerce size inclusive, 11 Honoré. Ma sono cinque abiti che danno un messaggio forte a tutta l’industria moda: abbattere le barriere che le donne dalle taglie forti si trovano ancora molto spesso ad affrontare, soprattutto nella vendita al dettaglio. L’attrice, sceneggiatrice e regista statunitense, classe 1986, sa bene di cosa parla: «Sono stata una taglia 4 sul red carpet e una taglia 16, vorrei poter dire che l’esperienza del vestirsi è stata la stessa, ma non è così». Lo ha scritto nel post Instagram che annuncia la sua nuova linea di abbigliamento plus-size, che debutterà questa settimana. View this post on Instagram Leggi su vanityfair (Di mercoledì 7 aprile 2021) È di soli cinque pezzi la capsule collection lanciata da Lena Dunham insieme al sito di e-commerce size inclusive, 11 Honoré. Ma sono cinque abiti che danno un messaggio forte a tutta l’industria moda: abbattere le barriere che le donne dalle taglie forti si trovano ancora molto spesso ad affrontare, soprattutto nella vendita al dettaglio. L’attrice, sceneggiatrice e regista statunitense, classe 1986, sa bene di cosa parla: «Sono stata una taglia 4 sul red carpet e una taglia 16, vorrei poter dire che l’esperienza del vestirsi è stata la stessa, ma non è così». Lo ha scritto nel post Instagram che annuncia la sua nuova linea di abbigliamento plus-size, che debutterà questa settimana. View this post on Instagram

Ultime Notizie dalla rete : Lena Dunham Joe Alwyn e Dean - Charles Chapman nel film di Lena Dunham 'Catherine Called Birdy' Joe Alwyn e Dean - Charles Chapman saranno i protagonisti di Catherine Called Birdy , il nuovo progetto che verrà scritto e diretto da Lena Dunham. Il lungometraggio si basa sul romanzo scritto da Karen Cushman e la storia sarà ambientata in epoca medievale. Il film Catherine Called Birdy racconta le avventure di una teenager mentre ...

Serial Killer di Marzo 2021: le serie del mese, nel bene e nel male Per ora il migliore è quello sceneggiato da Lena Dunham, l'autrice di Girls che qua figura come produttrice. Chi ama lo stile di Bret Easton Ellis, Gregg Araki, Larry Clark e Harmony Korine, troverà ...

Lena Dunham, dalla serie "Girls" a stilista di moda - Lifestyle Agenzia ANSA Lena Dunham e la nuova linea di abbigliamento plus-size L’attrice di Girls Lena Dunham ha avviato una collaborazione con il brand 11 Honoré e ha realizzato la linea d’abbigliamento plus-size ...

Lena Dunham, da 'Girls' a stilista di moda Debutta online la prima collezione di moda dell'attrice americana, protagonista della serie di culto, realizzata e promossa in collaborazione con 11 Honoré, un sito di e-commerce pensato per donne di ...

