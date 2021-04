La Juve batte il Napoli 2 - 1 con CR7 - Dybala | l' Inter stende il Sassuolo e vede lo scudetto

(Di mercoledì 7 aprile 2021)ntus2 - 1 e2 - 1 nei due match validi per i recuperi di Serie A giocati mercoled 7 aprile alle 18:45. Con questa vittoria i nerazzurri si rafforzano in testa alla ...

Gazzetta_it : Sorpresa, riecco #Dybala! Pirlo sorride, la Juve batte il Napoli ed è terza. #JuveNapoli 2-1 - SMSNEWSOFFICIAL : Recuperi Serie A: L’Inter batte il sassuolo e vede lo scudetto, la Juve si impone sul napoli e sale al terzo posto… - infoitinterno : Sorpresa, riecco Dybala! Pirlo sorride, la Juve batte il Napoli ed è terza - GoldelNapoli : Bisognava fare la partita perfetta, gli errori continuano a pesare come macigni ? - MasterblogBo : TORINO (ITALPRESS) - Ronaldo e un ritrovato Dybala regalano alla Juventus i tre punti nello spareggio che vale la C… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve batte

Juventus Napoli 2 - 1 e Inter Sassuolo 2 - 1 nei due match validi per i recuperi di Serie A giocati mercoled 7 aprile alle 18:45. Con questa vittoria i nerazzurri si rafforzano in testa alla ...I bianconeri vincono lo 'spareggio', sono soli al terzo posto La Juventusil Napoli 2 - 1 nel recupero del match della 3a giornata e conquista il terzo posto solitario. ... Lasblocca il ...AGI - L’Inter non sbaglia nel recupero con il Sassuolo, centra la decima vittoria consecutiva e allunga in vetta alla classifica a +11 sul Milan, tallonato ora a -1 dalla Juventus (successo per 2-1 co ...Andrea Pirlo analizza il 2-1 al Napoli, la sua prima stagione da allenatore e l'uscita dalla Champions: "Vedere le partite ci ha fatto grande rabbia". Andrea Pirlo può finalmente sorridere. La ...