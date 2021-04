Imminenti le dimissioni di Buschini dalla presidenza del Consiglio regionale del Lazio (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, sta per rassegnare le dimissioni dal suo incarico. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la decisione dell’esponente del Pd è conseguenza della vicenda delle 24 assunzioni da un concorso del Comune di Allumiere avallate a dicembre dall’ufficio di presidenza della Pisana: a beneficiarne sono state diverse persone vicine a consiglieri regionali di Pd, M5S e Lega. Una comunicazione nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l’addio di Buschini dalla presidenza del Consiglio regionale. Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, sta per rassegnare le dimissioni dal suo incarico. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, la decisione dell’esponente del Pd è conseguenza della vicenda delle 24 assunzioni da un concorso del Comune di Allumiere avallate a dicembre dall’ufficio di presidenza della Pisana: a beneficiarne sono state diverse persone vicine a consiglieri regionali di Pd, M5S e Lega. Una comunicazione nelle prossime ore dovrebbe ufficializzare l’addio di Buschini dalla presidenza del Consiglio regionale.

Advertising

LazioPolitico : La decisione dell’esponente del @PD_Lazio è conseguenza della vicenda delle 24 assunzioni da un #concorso del Comun… - ZioUbaldo : Il tempo di assaporare la gioia delle imminenti dimissioni e a ruota la notizia dell'amico che non ce l'ha fatta.… - salvointese1 : @AlfonsoFuggetta Mi ricordo di notizie che parlavano di dimissioni imminenti - alex_antony17 : RT @EsteriLega: FRANCIA: LE PEN, PRESTO DIMISSIONI DA PRESIDENZA RASSEMBLEMENT NATIONAL PER CANDIDARMI A PRESIDENZIALI (Nova) - Marine Le… - vicevongola2 : RT @EsteriLega: FRANCIA: LE PEN, PRESTO DIMISSIONI DA PRESIDENZA RASSEMBLEMENT NATIONAL PER CANDIDARMI A PRESIDENZIALI (Nova) - Marine Le… -

Ultime Notizie dalla rete : Imminenti dimissioni Mogliano Veneto, Marta Novello è stata dimessa dall'ospedale Al contempo, la notizia delle imminenti dimissioni di Marta Novello ha commosso l'intera città di Mogliano Veneto che ha deciso di dimostrare la propria partecipazione e il proprio affetto affiggendo ...

Risiko giallorosso: Fico a Napoli, Camera al Pd Tanto che diverse fonti danno per imminenti le dimissioni di Fico dalla presidenza di Montecitorio. L'esponente pentastellato si butterebbe così in campagna elettorale, appoggiato dal centrosinistra. ...

Le scuse dopo il fallo da espulsione, la voglia di continuare: che succede a Ribery? Hey Franck, che ti succede? C’è bisogno di te. Quell’entrata su Zappacosta è costata a Ribery il rosso diretto nell’ultima gara e così ha lasciato la squadra in dieci per quasi tutto il secondo tempo ...

Treviso, Marta Novello a casa per Pasqua Al contempo, la notizia delle imminenti dimissioni di Marta Novello ha commosso l’intera città di Mogliano Veneto che ha deciso di dimostrare la propria partecipazione e il proprio affetto affiggendo ...

Al contempo, la notizia delledi Marta Novello ha commosso l'intera città di Mogliano Veneto che ha deciso di dimostrare la propria partecipazione e il proprio affetto affiggendo ...Tanto che diverse fonti danno perledi Fico dalla presidenza di Montecitorio. L'esponente pentastellato si butterebbe così in campagna elettorale, appoggiato dal centrosinistra. ...Hey Franck, che ti succede? C’è bisogno di te. Quell’entrata su Zappacosta è costata a Ribery il rosso diretto nell’ultima gara e così ha lasciato la squadra in dieci per quasi tutto il secondo tempo ...Al contempo, la notizia delle imminenti dimissioni di Marta Novello ha commosso l’intera città di Mogliano Veneto che ha deciso di dimostrare la propria partecipazione e il proprio affetto affiggendo ...