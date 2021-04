Ecco il ‘Good Vibe Manager’, porta sorriso e efficienza in azienda (Di mercoledì 7 aprile 2021) Aumenta l’efficienza decisionale, formativa e relazionale, ottimizza i tempi e le modalità del lavoro altrui anche durante la pandemia, risolve conflittualità e, soprattutto, fa stare bene le persone in azienda. E’ il “Good Vibe Manager”, una nuova figura professionale che si occupa di far interagire e funzionare tutti gli ingranaggi lavorando non solo sui processi ma anche sull’umore, attraverso toni ironici, sperimentazioni con il gaming e coinvolgimento orizzontale di tutta l’azienda nei processi decisionali. Una figura che ne racchiude altre già esistenti, anche se poco note e utilizzate nel panorama aziendale italiano, come quella del facilitatore, del moderatore, del design thinker, del team builder, del coach e persino dell’animatore. Ad introdurla ufficialmente, nel 2020, è stata Etifor, ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 7 aprile 2021) Aumenta l’decisionale, formativa e relazionale, ottimizza i tempi e le modalità del lavoro altrui anche durante la pandemia, risolve conflittualità e, soprattutto, fa stare bene le persone in. E’ il “GoodManager”, una nuova figura professionale che si occupa di far interagire e funzionare tutti gli ingranaggi lavorando non solo sui processi ma anche sull’umore, attraverso toni ironici, sperimentazioni con il gaming e coinvolgimento orizzontale di tutta l’nei processi decisionali. Una figura che ne racchiude altre già esistenti, anche se poco note e utilizzate nel panoramale italiano, come quella del facilitatore, del moderatore, del design thinker, del team builder, del coach e persino dell’animatore. Ad introdurla ufficialmente, nel 2020, è stata Etifor, ...

Advertising

italiaserait : Ecco il ‘Good Vibe Manager’, porta sorriso e efficienza in azienda - lifestyleblogit : Ecco il 'Good Vibe Manager', porta sorriso e efficienza in azienda - - fisco24_info : Ecco il 'Good Vibe Manager', porta sorriso e efficienza in azienda: L'ha creata una società spin-off dell’Universit… - R0BERTSTARK : @disvstro giorno amore, ecco a te le mie good vibes????? - giovanicrimini : Sono andata a rileggere quelle pagine del libro ed effettivamente lo ripete in più punti che il suo desider… — Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco ‘Good Porridge Classico a colazione? Ecco l'esempio di dieta settimanale Fortune Italia