"Daydreaming", Matteo De Benedittis: "Un brano ruota attorno la diversificazione del proprio essere"

"Ognuno di noi, nel senso più freudiano possibile, è governato da più morali, sentimenti, emozioni, decisioni circa quello che è giusto o sbagliato e non solo" Un viaggio parallelo tra sogno e realtà che porta inevitabilmente a prendere coscienza delle sfumature delle nostre emozioni, uno scontro tra razionalità e immaginazione. È lo scenario che si apre in "Daydreaming" (Amor Fati Dischi/Believe Digital), il secondo singolo di One Year Before, disponibile da venerdì 2 aprile su tutte le piattaforme digitali. Dopo "Concrete", brano che anticipa l'omonimo album di esordio in uscita a settembre per Amor Fati Dischi, De Benedittis torna con un lavoro caratterizzato da sonorità eteree e ricerca introspettiva. Matteo De Benedittis ci ha gentilmente concesso un'intervista.

