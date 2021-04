Covid, focolaio in una casa per anziani a Napoli: erano in attesa del vaccino. Ma il 118: Intervento non necessario (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Servono medici, infermieri e operatori socio sanitari che possano dare una mano agli assistenti, ormai stremati dalla fatica e alcuni anche dal Covid: nonostante le richieste all’Asl, finora solo alcuni medici volontari stanno visitando mio padre, positivo a 84 anni, affetto da patologie invalidanti che lo costringono su una sedia a rotelle”. È il grido d’aiuto che lancia Francesca, figlia di uno dei 14 anziani residenti nella casa Albergo di Napoli dove è scoppiato nei giorni scorsi un focolaio Sars-Cov-2. “erano in attesa del vaccino ma è arrivato prima il Covid, – dice affranta Francesca – e malgrado gli sforzi della direzione – aggiunge – finora non si è visto nessuno. Sono molto preoccupata, malgrado mio padre sia quasi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) “Servono medici, infermieri e operatori socio sanitari che possano dare una mano agli assistenti, ormai stremati dalla fatica e alcuni anche dal: nonostante le richieste all’Asl, finora solo alcuni medici volontari stanno visitando mio padre, positivo a 84 anni, affetto da patologie invalidanti che lo costringono su una sedia a rotelle”. È il grido d’aiuto che lancia Francesca, figlia di uno dei 14residenti nellaAlbergo didove è scoppiato nei giorni scorsi unSars-Cov-2. “indelma è arrivato prima il, – dice affranta Francesca – e malgrado gli sforzi della direzione – aggiunge – finora non si è visto nessuno. Sono molto preoccupata, malgrado mio padre sia quasi ...

