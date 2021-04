Covid, 559 nuovi casi a Roma (1.081 nel Lazio). D'Amato: 'Primi segnali di discesa contagi' (Di mercoledì 7 aprile 2021) il di oggi 7 aprile 2021. Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+5.989) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.081 casi positivi ( - 39), 47 i decessi (+4) ... Leggi su leggo (Di mercoledì 7 aprile 2021) il di oggi 7 aprile 2021. Oggi su oltre 13 mila tamponi nel(+5.989) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 37 mila test, si registrano 1.081positivi ( - 39), 47 i decessi (+4) ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid 559 Covid, 559 nuovi casi a Roma (1.081 nel Lazio). D'Amato: 'Primi segnali di discesa contagi' I casi a Roma città sono a quota 559. L'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, commenta: 'Oggi aperte le prenotazioni per gli anni 65 e 64 (ovvero i nati nel 1956 e 1957). Tutto ...

Covid, oggi 13.708 nuovi casi e 627 morti I casi a Roma città sono a quota 559. Emilia - Romagna Nuovo importante calo dei casi di ... 356 sono le persone in terapia intensiva ( - 11) e 3.160 quelle negli altri reparti Covid ( - 44). Si ...

Coronavirus a Roma e nel Lazio, il bollettino dei nuovi contagi: i dati del 7 aprile Sorridono i dati relativi al contagio da Coronavirus a Roma e nel Lazio. Secondo quanto emerso dal bollettino di oggi, 7 aprile, nella Capitale ci sono stati "appena" 559 nuovi casi Covid, a fronte de ...

Covid, 13.708 casi e 627 morti Covid Italia, il bollettino di oggi 7 aprile 2021. Sono 13.708 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano ...

