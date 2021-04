Vaccini in Sardegna, al via le adesioni online anche per gli over 70 (Di martedì 6 aprile 2021) ...delle modalità di adesione attraverso la piattaforma dedicata vaccinocovid.Sardegnasalute.it. Da ... (Visited 180 times, 180 visits today) Notizie Simili: A Tempio quasi mille dosi di vaccino per gli&... Leggi su galluraoggi (Di martedì 6 aprile 2021) ...delle modalità di adesione attraverso la piattaforma dedicata vaccinocovid.salute.it. Da ... (Visited 180 times, 180 visits today) Notizie Simili: A Tempio quasi mille dosi di vaccino per gli&...

Advertising

TgLa7 : ####Figliuolo, tra oggi e domani 1,3 mln dosi ###Astrazeneca ++ Commissario in Sardegna, a brevissimo alta ###disponibilità vaccini - candura_alice : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri 261 nuovi casi in #Sardegna, due morti, ma 21 ricoveri in più e 4 in intensiva - A Sassari pos… - lisottina : Quindi il problema dei vaccini in Sardegna è Pasqua? Quindi gli eroi sono tutti giovani e belli quando muoiono nelle corsie?! #sardegna - AnsaSardegna : Vaccini: Sardegna apre a somministrazione over 70. Al via iscrizione a portale a non esenti da ticket per patologia… - insopportabile : @pelopippo Nella giornata di Pasqua in Sardegna 39 vaccinati. Va beh. --- -