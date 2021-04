Tommaso Zorzi | “Il Punto Zeta” ospita Giulia Salemi | coinvolte anche Blasi | Elettra e Iva Zanicchi

Advertising

MediasetPlay : ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo… - QuiMediaset_it : Al via su @MediasetPlay 'Il punto Z' con @tommaso_zorzi. Ospiti della prima puntata: Maurizio Costanzo e… - MediasetPlay : Cosa fanno Tommaso Zorzi, Annie Mazzola, Stefania Gucci, Linda Taddei, Paolo Camilli in streaming su Mediaset Play?… - fforeverrainn : RT @MediasetPlay: ?? È ufficiale, c’abbiamo riflettuto: #IlPuntoZ sbarca su Mediaset Play e... conduce @tommaso_zorzi!?? Vi aspettiamo doman… - proietto_chiara : RT @LeManiDiZorzi: si tommy, siamo fieri di te cazzo! ?? #tzvip @tommaso_zorzi -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Re dei social, poi vincitore dell'ultimo 'Grande Fratello Vip' . Da lì, opinionista fisso all' 'Isola dei famosi' e ospite del 'Maurizio Costanzo Show' . Manon si ferma e debutta come conduttore di uno show tutto suo, 'Il punto zeta' , al via il 7 aprile, ogni mercoledì alle 20.45 su Mediaset Play, in diretta e on demand. Uno show che ...L'ho vissuto sulla mia pelle, il reality è un'opportunità immensa e se uno la sa gestire bene ne può uscire una carriera incredibile', ha detto. Ma Akash non ha sentito ragioni ...Nella settima puntata del programma condotto da Ilary Blasi, con Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini opinionisti, succede di tutto. In Honduras - dove a orchestrare i giochi c'è ...Tommaso Zorzi sta contando le ore per il suo esordio come presentatore in un programma tutto suo. Manca sempre meno al debutto del suo programma Punto Z, dopo l’ottimo esordio nelle vesti di ...