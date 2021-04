Kosovo | eletta Presidente una donna di 38 anni

Leggi su 361magazine

(Di martedì 6 aprile 2021) Il paese è conosciuto come uno dei più giovani Il nuovo che avanza: questa la filosofia che vige in. È stata infattila 38enne Vjosa Osmani che prende il potere del piccolo paese indipendente dal 2008 ma ancora non riconosciuto da molti stati (anche da 5 dei 28 paesi membri dell’Unione Europea, Spagna, Slovacchia, Romania, Grecia e Cipro). Da novembre occupava il ruolo ad interim e con le elezioni nel weekend pasquale è statae confermata al potere. A dispetto di quello che si potrebbe pensare la sua giovane età non rappresenta un problema per l’opinione pubblica: ilè considerato tra i più giovani paesi visto che è indipendente dalla Serbia dal 2008 (da 17 febbraio) ma anche perché ha un età media molto bassa, con il 53% degli abitati che ha meno di 25 ...