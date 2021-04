Covid, Zaia: “Sulle riaperture decidano i tecnici” (Di martedì 6 aprile 2021) Sulle aperture, "basta giocare ai guelfi e ai ghibellini. Con responsabilità, Matteo ha spiegato che si riapre solo se ci sono le condizioni sanitarie. In pratica, se gli ospedali sono più vuoti che pieni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 6 aprile 2021)aperture, "basta giocare ai guelfi e ai ghibellini. Con responsabilità, Matteo ha spiegato che si riapre solo se ci sono le condizioni sanitarie. In pratica, se gli ospedali sono più vuoti che pieni". L'articolo .

Covid: Zaia, riaperture? "Sulle regole decidono i tecnici" Zaia conferma che comprerebbe lo Sputnik, 'se fosse autorizzato dall'Ema'. 'Siamo vittime di un retaggio culturale per cui se qualcosa arriva da Est e non da Ovest è una fregatura', osserva. E a chi ...

Covid, Zaia: «Entro maggio le vaccinazioni per tutti gli Over 70» TrevisoToday Dopo Pasqua il Veneto torna in zona arancione “C’è una tendenziale flessione – ha affermato Zaia dopo aver ripercorso gli ultimi dati su contagi ... Abbiamo subìto 3-4 ondate di Covid, ma non abbiamo lasciato nessuno a terra, si è vista la ...

Le riaperture solo dal 30 aprile? Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: "I dati miglioreranno grazie al sistema rigido di chiusure" e la possibilità di riaperture sarà da fine mese "anche per consolidare i risultati". Luca ...

