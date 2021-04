Cecilia Rodriguez favolosa in costume in Puglia, sembra una dea: «Pazzesca lady Moser» (Di martedì 6 aprile 2021) Torna a scaldare le temperature Cecilia Rodriguez, che qualche ora fa ha pubblicato una foto che la mostra in costume in Puglia. Uno scatto fuori dal tempo, che mette in luce tutta la bellezza dirompente della showgirl, diventata famosa a seguito della partecipazione al “GF Vip”. Il ritratto professionale non è passato inosservato: in poco tempo centinaia di complimenti. leggi anche l’articolo —> Alessia Marcuzzi su Instagram col figlio Tommaso: «sembra Jim Morrison…» Cecilia Rodriguez Instagram foto in costume in Puglia da sogno: pare una dea Cecilia Rodriguez statuaria, corpo mozzafiato. La giovane argentina, che ha seguito le orme della sorella maggiore, Belen, dal Sudamerica al nostro Paese, ha ... Leggi su urbanpost (Di martedì 6 aprile 2021) Torna a scaldare le temperature, che qualche ora fa ha pubblicato una foto che la mostra inin. Uno scatto fuori dal tempo, che mette in luce tutta la bellezza dirompente della showgirl, diventata famosa a seguito della partecipazione al “GF Vip”. Il ritratto professionale non è passato inosservato: in poco tempo centinaia di complimenti. leggi anche l’articolo —> Alessia Marcuzzi su Instagram col figlio Tommaso: «Jim Morrison…»Instagram foto ininda sogno: pare una deastatuaria, corpo mozzafiato. La giovane argentina, che ha seguito le orme della sorella maggiore, Belen, dal Sudamerica al nostro Paese, ha ...

SpettacoliNEWS : MTV Cribs Italia: mercoledì 7 aprile protagonisti del doppio episodio sono Gué Pequeno e a seguire la coppia Ignazi… - gaetano_barbati : Chi avrebbe mai scommesso che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser come coppia sarebbero durati? Io no e invece sono a… - KatyaBarone : Vi ricordate quando spararono a 0 su Cecilia Rodriguez. Sei hai questo pensiero tienilo per te. - RegalinoV : Capelli: lunghi sì, ma con la frangia - RashidM38249785 : RT @IOdonna: Cecilia Rodriguez, la bella argentina che ha trovato l’America (e l’amore)… in Italia -