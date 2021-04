Caso Denise | sindaco Mazara del Vallo | ‘siamo in speranzosa attesa’**

Advertising

Mariann14387366 : RT @Lukas08318189: Denise: legale madre, no ricatto mediatico da Tv russa - Ultima Ora - ANSA - TV7Benevento : Caso Denise: giallo lungo 17 anni tra processi, avvistamenti e pettegolezzi/Adnkronos (3)... - TV7Benevento : Caso Denise: giallo lungo 17 anni tra processi, avvistamenti e pettegolezzi/Adnkronos (2)... - TV7Benevento : Caso Denise: la lunga attesa di mamma Piera, oggi la tv russa svelerà il Dna di Olesya (2)... - TV7Benevento : Caso Denise: la lunga attesa di mamma Piera, oggi la tv russa svelerà il Dna di Olesya... -

Ultime Notizie dalla rete : **Caso Denise

Se Olesya Rostova èPipitone, la bambina scomparsa nel 2004 da Mazara del Vallo in Sicilia, lo scopriremo, probabilmente oggi durante una diretta della TV russa che intende mostrare i risultati del DNA eseguiti su ...Pipitone, slitta la comunicazione del gruppo sanguigno di Olesya Rostova: la puntata andrà in onda domani sera Era atteso per ieri, è stato spostato ad oggi ma andrà in onda domani. ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – A suo carico una intercettazione ambientale, molto discussa, di una conversazione ambientale tra Jessica Pulizzi e la madre Anna Corona, negli uffici della Poli ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Nei giorni scorsi una trasmissione russa su ‘Primo Canale’ ha mostrato una ragazza di nome Olesya Rostova che, secondo la tv, potrebbe essere la figlia scompars ...