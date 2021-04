Visconte Guglielmotti si dichiara a Barbara d’Urso | la replica della conduttrice

(Di lunedì 5 aprile 2021) Nella giornata di ieri, 4 aprile, è andata in onda un altro imperdibile appuntamento con Domenica Live.dopo la chiusura di Live non è laadesso la domenica pomeriggio ha aumentato le oresua diretta, per dare spazio anche ad argomenti di attualità e a più ospiti. E proprio nell’ultima puntata … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

IncontriClub : Domenica Live, il Visconte Ferdinando Guglielmotti: “Sono innamorato di Barbara d’Urso” - infoitcultura : Isola dei Famosi, intervista esclusiva al Visconte Guglielmotti: 'Ferito dall'eliminazione. È L'Isola dei Piagnoni' - gossipblogit : Domenica Live, il Visconte Ferdinando Guglielmotti: “Sono innamorato di Barbara d’Urso” - infoitcultura : Il Visconte Guglielmotti: “Sono innamorato di Barbara D’Urso”. Lei lo rifiuta in diretta - annamariamoscar : Domenica Live - Il visconte Guglielmotti si inginocchia davanti a Barbara D'Urso -

Ultime Notizie dalla rete : Visconte Guglielmotti

...dopo aver perso il televoto ilè stato portato a Parasite Island , e gli è stato chiesto se voleva continuare la sua avventura insieme a Fariba e Ubaldo . In quell'occasione,...... che ha replicato subito a questa dichiarazione d'amore così forte nel corso della puntata di Domenica Live in onda a Pasqua 2021 : Barbarella ha inoltre consigliato aldi ...Ferdinando Guglielmotti innamorato di Barbara D’Urso: la confessione in TV. Tutti noi come il Visconte quando la nostra @carmelitadurso ci chiede qualcosa #DomenicaLive pic. (Inews24) Ne parlano anche ...Per il Visconte Guglielmotti invece: «Lei è una donna noiosissima, non ha contenuti interessanti, ecco perché ripete sempre questa cosa, il suo essere vegana. Ci ho parlato, in una conversazione ...