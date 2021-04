Vaccini nelle carceri: l'Abruzzo ai primi posti a livello nazionale (Di lunedì 5 aprile 2021) L'Abruzzo è ai primi posti per percentuale di detenuti vaccinati. A dirlo è il garante nazionale per i detenuti Mauro Palma, che rileva però una situazione non omogenea, a livello nazionale, sul ... Leggi su chietitoday (Di lunedì 5 aprile 2021) L'è aiper percentuale di detenuti vaccinati. A dirlo è il garanteper i detenuti Mauro Palma, che rileva però una situazione non omogenea, a, sul ...

