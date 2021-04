Il premier Netanyahu accusato di uso illegittimo del potere (Di lunedì 5 aprile 2021) Il premier Netanyahu sembra sempre più Putinzzarsi. Le accuse di questi giorni sono estremamente importanti e dirette ad un comportamento politico sleale e assolutistico. Il premier Netanyahu affina le armi della dittatura? I pubblici ministeri israeliani hanno accusato il primo ministro Benjamin Netanyahu, di usare i favori come una moneta. Tutto questo all’apertura di un Leggi su periodicodaily (Di lunedì 5 aprile 2021) Ilsembra sempre più Putinzzarsi. Le accuse di questi giorni sono estremamente importanti e dirette ad un comportamento politico sleale e assolutistico. Ilaffina le armi della dittatura? I pubblici ministeri israeliani hannoil primo ministro Benjamin, di usare i favori come una moneta. Tutto questo all’apertura di un

Advertising

Agenzia_Ansa : Il premier Benyamin Netanyahu è arrivato nella sede della Corte distrettuale di Gerusalemme per la ripresa del proc… - euronewsit : Riprende il processo al premier israeliano Netanyahu per frode, abuso di fiducia e corruzione. Il presidente Rivlin… - tfabiani2 : RT @RaiNews: #Israele, il premier #Netanyahu in tribunale: è accusato di corruzione - FalvoGianluca : RT @RaiNews: #Israele, il premier #Netanyahu in tribunale: è accusato di corruzione - RaiNews : #Israele, il premier #Netanyahu in tribunale: è accusato di corruzione -