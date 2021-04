Dalla Svezia: Ibrahimovic ha cacciato un leone in Sudafrica (Di lunedì 5 aprile 2021) Almeno a livello di metafore, il rapporto tra Ibrahimovic e i leoni è sempre stato piuttosto forte. L'animale viene spesso citato come metro di paragone dallo svedese nelle sue numerose interviste e proprio una grande testa di leone è impressa con l'inchiostro nella schiena del calciatore. Secondo quanto racconta il media svedese Expressen - ripreso poi dal Daily Mail - però ci sarebbe anche altro. Nel 2011 Ibrahimovic avrebbe ucciso, nel corso di una battuta di caccia in Sudafrica, un leone per poi importarne pelle, cranio e mascella in Svezia.La rivelazione ha scatenato pesanti reazioni nel paese scandinavo. In Sudafrica la caccia al leone è legalizzata, se previamente autorizzata, questo nonostante l'animale sia classificato come "vulnerabile" nella ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 5 aprile 2021) Almeno a livello di metafore, il rapporto trae i leoni è sempre stato piuttosto forte. L'animale viene spesso citato come metro di paragone dallo svedese nelle sue numerose interviste e proprio una grande testa diè impressa con l'inchiostro nella schiena del calciatore. Secondo quanto racconta il media svedese Expressen - ripreso poi dal Daily Mail - però ci sarebbe anche altro. Nel 2011avrebbe ucciso, nel corso di una battuta di caccia in, unper poi importarne pelle, cranio e mascella in.La rivelazione ha scatenato pesanti reazioni nel paese scandinavo. Inla caccia alè legalizzata, se previamente autorizzata, questo nonostante l'animale sia classificato come "vulnerabile" nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Svezia Ibrahimovic - Milan, rinnovo vicino per un anno a 6,5 milioni più bonus: Zlatan vuole giocare la Champions ... nella prossima stagione Zlatan sia raggiunto a Milano dalla famiglia. Ibra a Sanremo: "Questo non ... Dopo aver sorpreso gli italiani a Sanremo con la sua autoironia e la Svezia con la capacità di ...

Covid:Norvegia, fa 40 km sugli sci per sfuggire a quarantena Stava finendo in tragedia la rocambolesca fuga di un norvegese dalla quarantena anti - Covid. Il cinquantenne aveva infatti deciso di percorrere 40 chilometri sugli sci fino al confine con la Svezia ma dopo quasi 25 è stato colpito dal maltempo sulle montagne e ...

In una giornata di Pasquetta baciata dal sole e che ha regalato un campo di gara perfetto sul Lago di Varese, la competizione si è aperta con i singoli PR1. Bielorussia e Svezia si sono qualificate ...

In Svezia, annullato progetto di Bill Gates-Mr.Burns sull'oscuramento del sole Tuttavia, il progetto ha creato grandi polemiche e mercoledì la Swedish Space Corporation (SSC), che gestisce la stazione Esrange, ha annunciato che il volo di prova non avrebbe avuto luogo Era partit ...

