Covid: stop alla didattica in presenze in tutte le scuole di Caltanissetta, sindaco firma ordinanza (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Ho concluso adesso la riunione del coc a cui ha partecipato il direttore sanitario dell’asp. Ho deciso di firmare una nuova ordinanza che chiude la didattica in presenza di tutte le scuole di ogni ordine e grado nel comune di Caltanissetta, dal 7 al 14 aprile”. Lo annuncia all’Adnkronos il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino. “Ho applicato la facoltà di deroga concessa dal dl Draghi in quanto risulta chiaro ed evidente l’alto numero di contagi in città, la variante inglese è all’80% e ci sono focolai all’interno delle scuole”, dice. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 5 aprile 2021) Palermo, 5 apr. (Adnkronos) – “Ho concluso adesso la riunione del coc a cui ha partecipato il direttore sanitario dell’asp. Ho deciso dire una nuovache chiude lain presenza diledi ogni ordine e grado nel comune di, dal 7 al 14 aprile”. Lo annuncia all’Adnkronos ildiRoberto Gambino. “Ho applicato la facoltà di deroga concessa dal dl Draghi in quanto risulta chiaro ed evidente l’alto numero di contagi in città, la variante inglese è all’80% e ci sono focolai all’interno delle”, dice. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Il caso dei medici che tornano in servizio per il Covid: molti rischiano lo stop alla pensione per un pasticcio nor… - Agenzia_Ansa : Decreto Covid: tutte le nuove regole, spostamenti, asporto e seconde case. Fino al 30 aprile, Pasqua esclusa, stop… - TV7Benevento : Covid: stop alla didattica in presenze in tutte le scuole di Caltanissetta, sindaco firma ordinanza... - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Stop al lockdown di Pasqua in tutto il Paese, tornano i colori: undici Regioni in arancione, nove in rosso #covid htt… - radio_milano : RT @MediasetTgcom24: Stop al lockdown di Pasqua in tutto il Paese, tornano i colori: undici Regioni in arancione, nove in rosso #covid htt… -