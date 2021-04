Corini: “Abbiamo creato le basi per prenderci qualcosa di importante, ma la strada è lunga” (Di lunedì 5 aprile 2021) Il tecnico del Lecce, Eugenio Corini, ha commentato la vittoria dei suoi in casa del Pisa. Queste le sue parole ai microfoni del sito ufficiale del club salentino: “Sono queste le partite che possono dare una svolta al campionato, perché sono quelle più complicate, nelle quali l’avversario ha qualità ed è intraprendente. Hanno fatto un primo tempo importante, in cui siamo stati bravi a non andare sotto e nel quale è mancato un pizzico di lucidità nella proposta del gioco. Nel secondo tempo invece la squadra mi è piaciuta, Abbiamo giocato meglio la palla, creando diverse situazioni per andare in vantaggio. Temevo questo avversario, all’andata avemmo la dimostrazione di quanto fosse solido, per cui è una vittoria molto importante”. Le statistiche dicono undici risultati utili consecutivi e sei vittorie di fila: numeri ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 5 aprile 2021) Il tecnico del Lecce, Eugenio, ha commentato la vittoria dei suoi in casa del Pisa. Queste le sue parole ai microfoni del sito ufficiale del club salentino: “Sono queste le partite che possono dare una svolta al campionato, perché sono quelle più complicate, nelle quali l’avversario ha qualità ed è intraprendente. Hanno fatto un primo tempo, in cui siamo stati bravi a non andare sotto e nel quale è mancato un pizzico di lucidità nella proposta del gioco. Nel secondo tempo invece la squadra mi è piaciuta,giocato meglio la palla, creando diverse situazioni per andare in vantaggio. Temevo questo avversario, all’andata avemmo la dimostrazione di quanto fosse solido, per cui è una vittoria molto”. Le statistiche dicono undici risultati utili consecutivi e sei vittorie di fila: numeri ...

