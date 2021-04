SPAL-Venezia: probabili formazioni e tv (Di domenica 4 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 alle 19.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà SPAL-Venezia, gara valida per la 32° giornata di Serie B. Ghiotta occasione per gli estensi per agganciare il Venezia al quinto posto. Ecco le probabili formazioni e dove seguire il match in tv o in streaming. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata la SPAL ha pareggiato in casa del Chievo 1 a 1. Valoti ha risposto al gol realizzato su rigore da Garritano. La squadra di Rastelli si trova al sesto posto in classifica con 46 punti, a -3 dal Venezia e a +1 su Cittadella e Chievo. Per la SPAL si tratta del terzo scontro diretto consecutivo in zona play-off dove i confronti con Cittadella e Chievo. Nelle prime due gare della gestione Rastelli, subentrato all’esonerato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Lunedì 5 aprile 2021 alle 19.00 al Paolo Mazza di Ferrara si disputerà, gara valida per la 32° giornata di Serie B. Ghiotta occasione per gli estensi per agganciare ilal quinto posto. Ecco lee dove seguire il match in tv o in streaming. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata laha pareggiato in casa del Chievo 1 a 1. Valoti ha risposto al gol realizzato su rigore da Garritano. La squadra di Rastelli si trova al sesto posto in classifica con 46 punti, a -3 dale a +1 su Cittadella e Chievo. Per lasi tratta del terzo scontro diretto consecutivo in zona play-off dove i confronti con Cittadella e Chievo. Nelle prime due gare della gestione Rastelli, subentrato all’esonerato ...

Ultime Notizie dalla rete : SPAL Venezia Spal - Venezia probabili formazioni 0 0 Voto Vota Articolo Le probabili formazioni della 32giornata del Campionato Siamo arrivati alla 32giornata del Campionato di Serie B, alla gara Spal - Venezia. Si disputerà lunedì, 05.04. alle ore 19 nello Stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara. I biancazzurri dopo un pareggio in trasferta contro il Chievo Verona per 1 - 1 arrivano con i loro 46 ...

Serie B, gli arbitri della 32ª giornata: c'è Dionisi per Cittadella - Reggina, due i precedenti con gli amaranto 21.00 AYROLDI MASSARA " MORO IV: MARCHETTI SPAL " VENEZIA h. 19.00 AURELIANO MARGANI " LANOTTE IV: VOLPI Condividi: Twitter Facebook Like this: Like Loading...

Spal, col Venezia scatta l’operazione aggancio il Resto del Carlino Serie B, 32a giornata | Il programma completo su Dazn Tutto pronto per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B. Ecco la programmazione Dazn completa delle gare ...

Venezia, Zanetti: “Ci aspettano 7 finali” Queste le dichiarazioni di Paolo Zanetti alla vigilia di Spal – Venezia: “A Ferrara ci aspetta una partita difficilissima contro una.

