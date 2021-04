Qualificazioni Atp Cagliari 2021: Pellegrino e Jacopo Berrettini sconfitti in due set (Di domenica 4 aprile 2021) Brutte notizie per l’Italia dalle Qualificazioni del torneo Atp di Cagliari 2021. I primi due tennisti italiani in gara nella giornata di sabato 4 aprile infatti, hanno incassato due sconfitte in due set. Il britannico Liam Broady si è imposto 2-0 (6-4 6-1) contro Jacopo Berrettini nelle semifinali del turno di qualificazione. L’azzurro ha iniziato bene (3-1) salvo poi subire la rimonta dell’avversario, che con l’inerzia dalla sua parte si è portato a casa il primo set e anche il successivo. Sulla terra battuta sarda è poi sceso in campo Andrea Pellegrino, anch’esso superato in due set (6-3 6-4) dall’indiano Sumit Nagal. Anche Pellegrino ha iniziato con un buon ritmo (1-3), ma l’asiatico ha conquistato cinque game consecutivi riuscendo così a vincere il primo set. ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Brutte notizie per l’Italia dalledel torneo Atp di. I primi due tennisti italiani in gara nella giornata di sabato 4 aprile infatti, hanno incassato due sconfitte in due set. Il britannico Liam Broady si è imposto 2-0 (6-4 6-1) contronelle semifinali del turno di qualificazione. L’azzurro ha iniziato bene (3-1) salvo poi subire la rimonta dell’avversario, che con l’inerzia dalla sua parte si è portato a casa il primo set e anche il successivo. Sulla terra battuta sarda è poi sceso in campo Andrea, anch’esso superato in due set (6-3 6-4) dall’indiano Sumit Nagal. Ancheha iniziato con un buon ritmo (1-3), ma l’asiatico ha conquistato cinque game consecutivi riuscendo così a vincere il primo set. ...

