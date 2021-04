Juve, le ultime dalla Continassa: Arthur, McKennie e Dybala in gruppo (Di domenica 4 aprile 2021) La Juve si è ritrovata questa mattina alla Continassa: agli ordini di Pirlo anche Arthur, McKennie e Dybala La Juve si è ritrovata questa mattiana alla Continassa per iniziare la preparazione della gara contro il Napoli: il 7 aprile, all’Allianz Stadium, andrà in scena un vero e proprio spareggio Champions. Come riportato da Sky Sport all’allenamento odierno erano presenti anche Arthur, McKennie e Dybala, reintegrati in gruppo dopo la punizione per la festa a casa del texano. Da valutare le loro condizioni verso la gara con il Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Lasi è ritrovata questa mattina alla: agli ordini di Pirlo ancheLasi è ritrovata questa mattiana allaper iniziare la preparazione della gara contro il Napoli: il 7 aprile, all’Allianz Stadium, andrà in scena un vero e proprio spareggio Champions. Come riportato da Sky Sport all’allenamento odierno erano presenti anche, reintegrati indopo la punizione per la festa a casa del texano. Da valutare le loro condizioni verso la gara con il Napoli. Leggi su Calcionews24.com

Insigne - Mertens e il Napoli 'vede' la Champions. Ma la difesa... Va detto che non c'è solo la Juve nel mirino, perché l'Atalanta è due punti più su e il Milan quattro, con i rossoneri che si sono fatti recuperare dalla squadra di Gattuso 5 punti nelle ultime 5 ...

Allegri Juve per assicurarsi la Champions: la clamorosa indiscrezione Juventus News 24 Juve: McKennie, Dybala e Arthur tornano in gruppo Sempre a Pirlo spetterà l'ultima parola per la sfida di mercoledì con il Napoli. IL COMUNICATO - Intanto, la Juve ha diramato il report dell'allenamento di oggi. "Bianconeri alla Continassa nella ...

Juve, le ultime dalla Continassa: Arthur, McKennie e Dybala in gruppo La Juve si è ritrovata questa mattiana alla Continassa per iniziare la preparazione della gara contro il Napoli: il 7 aprile, all’Allianz Stadium, andrà in scena un vero e proprio spareggio Champions.

