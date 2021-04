Incidente stradale in diretta Instagram. Morti 4 giovani (Di domenica 4 aprile 2021) E’ di 4 Morti il bilancio del drammatico Incidente che si è verificato lungo la Casilina a San Vittore del Lazio nella serata di ieri. A perdere la vita tre giovani residenti in provincia di Caserta e un operaio di Rocca d’Evandro. Si tratta di Carlo Romanelli 19 anni, Matteo Simone 19, Luigi Franzese 20, e Claudio Amato 52 anni. Inutile ogni soccorso lo scontro frontale fra le due auto non ha scampo a nessuno dei quattro. Tre sono deceduti sul colpo mentre un quarto e spirato poco dopo l’arrivo in ospedale a Cassino. Secondo quanto appreso le drammatiche fasi dell’Incidente sono state immortalate in una diretta social che Luigi Franzese una delle tre giovani vittime stava effettuando attraverso la sua pagina Instagram. I ragazzi frequentavano Cassino e uno di loro era ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 4 aprile 2021) E’ di 4il bilancio del drammaticoche si è verificato lungo la Casilina a San Vittore del Lazio nella serata di ieri. A perdere la vita treresidenti in provincia di Caserta e un operaio di Rocca d’Evandro. Si tratta di Carlo Romanelli 19 anni, Matteo Simone 19, Luigi Franzese 20, e Claudio Amato 52 anni. Inutile ogni soccorso lo scontro frontale fra le due auto non ha scampo a nessuno dei quattro. Tre sono deceduti sul colpo mentre un quarto e spirato poco dopo l’arrivo in ospedale a Cassino. Secondo quanto appreso le drammatiche fasi dell’sono state immortalate in unasocial che Luigi Franzese una delle trevittime stava effettuando attraverso la sua pagina. I ragazzi frequentavano Cassino e uno di loro era ...

