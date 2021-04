Il Segreto, anticipazioni oggi 4 aprile: paura per Manuela (Di domenica 4 aprile 2021) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 4 aprile 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della dodicesima e ultima stagione della soap spagnola? Manuela è stata gettata dalle scale della Villa da Donna Begona. La domestica si riprende e, parlando con Encarnation, le fa una pesante confessione. Di che si tratta? Donna Begona ha gettato Manuela dalle scale della Villa. La signora Solozabal pensava che la domestica fosse morta Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 4 aprile 2021)“Il”, puntata del 42021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della dodicesima e ultima stagione della soap spagnola?è stata gettata dalle scale della Villa da Donna Begona. La domestica si riprende e, parlando con Encarnation, le fa una pesante confessione. Di che si tratta? Donna Begona ha gettatodalle scale della Villa. La signora Solozabal pensava che la domestica fosse morta Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

GiovanniPrimo2 : @BeppeGiulietti @Artventuno @FnsiSocial @andreapalladino @nancyporsia @leg_alessandra @nelloscavo @scandura… - MondoTV241 : Il Segreto: anticipazioni di domenica 4 aprile 2021! #ilsegreto #anticipazioni #canalecinque - zazoomblog : Il Segreto anticipazioni dal 5 al 9 aprile: Tristan non può dimenticare Pepa - #Segreto #anticipazioni #aprile: - Montes1301 : Il Segreto: Che cosa accadrà nei prossimi (cruciali) episodi? Anticipazioni! IL FINALE È VICINISSIMO... #ilsegreto… - CaterinaSacch17 : RT @IlSegreto3: Come ogni domenica, vi riepiloghiamo le #anticipazioni de #IlSegreto per #QuestaSettimana. Buona visione! -