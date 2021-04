Francesco De Gregori compie 70 anni. Gli auguri di Enrico Letta che cita "l'Italia tutta intera" (Di domenica 4 aprile 2021) Buon compleanno a Francesco De Gregori. Nel giorno di Pasqua il Principe dei cantautori Italiani compie 70 anni. Nato il 4 aprile 1951 a Roma, inizia a suonare e a esibirsi negli anni Sessanta, muovendo i primi passi al Folkstudio. I primi successi arrivano nel 1973, con l’uscita dell’album Alice non lo sa. Da lì in poi è un crescendo, con l’arrivo di Rimmel nel 1975 che contiene, oltre al brano omonimo, anche Pablo (scritta con Lucio Dalla, Quattro cani e Pezzi di vetro. E poi c’è Banana Republic, uno dei tour che rimarrà nella storia della musica Italiana: Lucio Dalla e Francesco De Gregori, nel 1975, insieme sul palco per un tutto esaurito in giro per i palazzetti della penisola. Tanto che i due lo rifanno anche ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 4 aprile 2021) Buon compleanno aDe. Nel giorno di Pasqua il Principe dei cantautorini70. Nato il 4 aprile 1951 a Roma, inizia a suonare e a esibirsi negliSessanta, muovendo i primi passi al Folkstudio. I primi successi arrivano nel 1973, con l’usdell’album Alice non lo sa. Da lì in poi è un crescendo, con l’arrivo di Rimmel nel 1975 che contiene, oltre al brano omonimo, anche Pablo (scritta con Lucio Dalla, Quattro cani e Pezzi di vetro. E poi c’è Banana Republic, uno dei tour che rimarrà nella storia della musicana: Lucio Dalla eDe, nel 1975, insieme sul palco per un tutto esaurito in giro per i palazzetti della penisola. Tanto che i due lo rifanno anche ...

