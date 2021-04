Si barrica in camera con una pistola | arrestato un 38enne dalla polizia

(Di sabato 3 aprile 2021) (Visited 282 times, 282 visits today) Notizie Simili: Alla scoperta dell'Acquedotto Romano di Olbia e… Ruba due volte in due giorni nello stesso… Evade dai domiciliari per litigare con ...

Gallura Oggi

Grazie alla loro professionalità, i poliziotti, affrontando quei momenti con prontezza e sangue freddo, sfruttando il momento più opportuno per fare irruzione all'interno della, sono riusciti ...Approfittando di un momento di calma, i poliziotti sono riusciti a entrare nellae bloccare il 38enne, disarmandolo. Solo in quel momento hanno scoperto che la pistola che impugnava era una ...Si è barricato in una camera di un b&b armato di pistola, ha esploso alcuni colpi e poi ha puntato l’arma contro gli agenti intervenuti per calmarlo. È accaduto ieri in un b&b di Quartu Sant’Elena, un ...Dopo essersi barricato nella camera di un bed&breakfast di Quartu Sant'Elena, minacciando di utilizzare un'arma, è stato infine arrestato dalla polizia. L'allarme è scattato nella serata di ieri ...