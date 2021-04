Quagliarella | 494 presenze in Serie A | superato Andrea Pirlo

(Di sabato 3 aprile 2021)fa 494inA ed eguaglia Burgnich al 17° posto nella classifica all-time:l’ex centrocampistaFabiosale un altro gradino della classifica all-time per partite giocate inA, grazie alla presenza numero 494 collezionata in occasione del match di San Siro contro il Milan. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24 L’attaccante e capitano della Sampdoria ha così, eguagliando Tarcisio Burgnich al 17º posto. Leggi su Calcionews24.com

fapresenze in Serie A ed eguaglia Burgnich al 17° posto nella classifica all - time: superato l'ex centrocampista ...In attacco conferma per la coppia Gabbiadini "alla presenza numeroin serie A. Così la Samp: Audero; Bereszynski, Tonelli, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; ...Genova – Sampdoria in campo alle 12.30 a san siro contro il Milan secondo in classifica. Nessuna sorpresa nella formazione blucerchiato. Bereszynski regolarmente titolare nonostante la stanchezza accu ...Colley atterra Calhanoglu, giallo per il blucerchiato