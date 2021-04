Pasqua e Pasquetta in zona rossa: gite vietate, sì ai parenti. Ecco cosa si può fare (Di sabato 3 aprile 2021) A Pasquetta niente gita fuori porta con gli amici. È il sacrificio più grosso imposto dal Covid-19 per le feste Pasquali in rosso. Già perché l?Italia sarà in... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 aprile 2021) Aniente gita fuori porta con gli amici. È il sacrificio più grosso imposto dal Covid-19 per le festeli in rosso. Già perché l?Italia sarà in...

Advertising

Corriere : Pasqua e Pasquetta, i piatti sfiziosi e veloci da preparare anche all’ultimo minuto - SkyTG24 : Freddo a Pasqua e Pasquetta, poi torna la neve a bassa quota - Corriere : I supermercati aperti a Pasqua e Pasquetta in zona rossa - tommo_marmore : RT @CBugliano: ?? A PASQUA E PASQUETTA STATE A CASA Il nostro sindaco, in viaggio di rappresentanza alle Maldive, vi invita a stare il più… - elisaorlando3 : Tutto chiuso a Pasqua e Pasquetta, lunghe code per fare la spesa. 'Sembra di essere tornati al lockdown'… -