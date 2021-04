Michelangelo, “effetti speciali” del genio: il fenomeno della luce del Mosè (Video) (Di sabato 3 aprile 2021) “Rom, 3 apr – La luce di Michelangelo raccontata in un Video sui recenti studi che stanno approfondendo il progetto di luci e ombre della celebre Tomba di Giulio II, nella Basilica di San Pietro in Vincoli (Roma). Il complesso architettonico racchiude la fantastica statua del Mosè e si “accende” in particolar modo nel periodo dell’equinozio di Primavera. La luce di Michelangelo, genesi di un capolavoro Il Ministero della cultura alla vigilia di Pasqua lancia sul proprio canale YouTube e su tutti i social la première del filmato, interamente realizzato dall’Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero. Attraverso un montaggio in timelapse, il Video mostra il movimento della luce naturale sul gruppo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 3 aprile 2021) “Rom, 3 apr – Ladiraccontata in unsui recenti studi che stanno approfondendo il progetto di luci e ombrecelebre Tomba di Giulio II, nella Basilica di San Pietro in Vincoli (Roma). Il complesso architettonico racchiude la fantastica statua dele si “accende” in particolar modo nel periodo dell’equinozio di Primavera. Ladi, genesi di un capolavoro Il Ministerocultura alla vigilia di Pasqua lancia sul proprio canale YouTube e su tutti i social la première del filmato, interamente realizzato dall’Ufficio Stampa e Comunicazione del Ministero. Attraverso un montaggio in timelapse, ilmostra il movimentonaturale sul gruppo ...

Advertising

MiC_Italia : #Pasqua, video esclusivo del #MiC: giochi di luce ed effetti speciali di Michelangelo a S.P. in Vincoli. Il ministr… - Agenzia_Ansa : Gli effetti speciali di Michelangelo, in un video la luce del Mosè. Franceschini: 'Immagini spettacolari'. Film Tim… - Avvenire_Nei : La luce di Michelangelo: gli effetti del tramonto sulla Tomba di Giulio II - gettasofia : RT @IlPrimatoN: Il complesso scultoreo è stato studiato dal Buonarroti per 'accendersi' nel periodo dell'equinozio di Primavera #Michelange… - serlupini46 : RT @TurismoItaliaNw: PASQUA | Giochi di luce ed effetti speciali di Michelangelo a San Pietro in Vincoli a Roma: ecco il video esclusivo de… -