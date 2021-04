Lombardia in zona arancione? Non dopo Pasqua, ma punta tutto sul 9 aprile (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 3 aprile 2021 - Festività di Pasqua in zona rossa per tutta Italia. Ma da martedì 6 aprile la mappa del Paese cambia ancora perché, dopo il monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità e ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 3 aprile 2021) Milano, 32021 - Festività diinrossa per tutta Italia. Ma da martedì 6la mappa del Paese cambia ancora perché,il monitoraggio dell'Istituto superiore della sanità e ...

Advertising

borghi_claudio : INCREDIBILE. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa PER UNO! 251 contagi per 100m… - LegaSalvini : Claudio Borghi: 'Incredibile. Altro che Lombardia. Si dimenticano i dati e la Toscana va in zona rossa per uno! 251… - AntonioRomane13 : RT @Anna50732053: Questo verme ha deciso che Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Ca… - elisaangelini62 : RT @Anna50732053: Questo verme ha deciso che Lombardia, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Ca… - AldTar : @the_highsparrow Ti assicuro che il problema principale della zona rossa è che non ci sono controlli. Io posso parl… -