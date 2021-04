Lockdown, la grande bugia di governo sul coprifuoco: non comincia alle 22, ma molto prima (Di sabato 3 aprile 2021) Ieri il direttore Feltri ha scritto che, in questi tempi di pandemia, va meglio ai carcerati perché, almeno, possono avere vitto e alloggio gratis. Ma ha dimenticato di dire che in più dispongono pure della famosa "ora d'aria", durante la quale, oltre a far muovere le ossa e a regolarizzare la funzionalità dell'intestino, possono incontrare altre persone. Tutte cose che a noi, invece - rinchiusi in casa per ordine di un governo che agisce a capocchia, non si è mai saputo se d'accordo o in disaccordo con le decisioni del famoso Comitato di esperti -, ci vengono negate da più di un anno. prima i Dpcm di "Giuseppi" Conte, ora le ordinanze del ministro della salute Roberto Speranza, intestarditosi a privarci d'ogni cosa che abbia a che fare con la vita. Intesa come aria da respirare. Come libertà dei movimenti. Come necessità di realizzarsi con il lavoro. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 aprile 2021) Ieri il direttore Feltri ha scritto che, in questi tempi di pandemia, va meglio ai carcerati perché, almeno, possono avere vitto e alloggio gratis. Ma ha dimenticato di dire che in più dispongono pure della famosa "ora d'aria", durante la quale, oltre a far muovere le ossa e a regolarizzare la funzionalità dell'intestino, possono incontrare altre persone. Tutte cose che a noi, invece - rinchiusi in casa per ordine di unche agisce a capocchia, non si è mai saputo se d'accordo o in disaccordo con le decisioni del famoso Comitato di esperti -, ci vengono negate da più di un anno.i Dpcm di "Giuseppi" Conte, ora le ordinanze del ministro della salute Roberto Speranza, intestarditosi a privarci d'ogni cosa che abbia a che fare con la vita. Intesa come aria da respirare. Come libertà dei movimenti. Come necessità di realizzarsi con il lavoro. ...

