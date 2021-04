Genshin Impact 1 5 | l’aggiornamento ha una data di uscita e altri dettagli – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di sabato 3 aprile 2021)otterrà presto anche l’update 1.5, con il nuovo aggiornamento ancora non annunciato ufficialmente ma che compare tra le righe delle novità in arrivo..continuerà la sua evoluzione con1.5, che a quanto pare ha già unadifissata non lontano da ora, visto che lo stesso account Twitter ufficiale la piazza, sebbene in maniera poco chiara, per il 27 aprile 2021. L’annuncio si trova infatti inserito tra le informazioni in un recente messaggio proveniente dall’account giapponese Twitter di miHoYo pere, sebbene non menzioni chiaramente l’della versione 1.5, questa può … Notizie giochi PC Windows L'articolo...

Advertising

heejinhokage : Mi serve un consiglio riguardo a Genshin Impact - zapomnieniia : @missiteveryday belin ma allora è a posto devi solo andare nello store e cercare genshin impact poi è fatta hahahah - hongjvante : forse è stato uno sbaglio scaricare genshin impact quando ho la maturità quest’anno .... - GamingToday4 : Genshin Impact 1.5, l’aggiornamento ha una data di uscita e altri dettagli - ifyurio : ESSE GENSHIN IMPACT EH O DEMONIO -

Ultime Notizie dalla rete : Genshin Impact

Everyeye Videogiochi

Il popolare gioco di ruolo free - to - playarriverà su PlayStation 5 nel prossimo futuro. In un post su Twitter , l'account PlayStation ha twittato un nuovo trailer, prima di dire che il titolo sarebbe stato lanciato sulla sua ...Call of Duty,sono solo alcuni esempi dei titoli più di successo sbarcati anche sugli smartphone, e per godere al meglio di queste esperienze in tutta portabilità farebbe più che ...Genshin Impact otterrà presto anche l’update 1.5, con il nuovo aggiornamento ancora non annunciato ufficialmente ma che compare tra le righe delle novità in arrivo.. Genshin Impact continuerà la sua ...Dopo i leak e le indiscrezioni delle scorse settimane è finalmente arrivata la conferma da parte di MiHoYo che l'Update 1.5 di Genshin Impact verrà pubblicato il 27 aprile. Nel momento in cui vi ...