Eddie Murphy | il re della risata compie 60 anni | 10 ruoli che ci hanno conquistato

(Di sabato 3 aprile 2021) Tanti auguri a Eddie Murphy, il re della risata taglia il traguardo dei 60 anni. Figlio di Charles Edward Murphy, poliziotto, e di Lillian, operatrice telefonica, nasce a Brooklyn (NY). Suo padre abbandonò la famiglia quando Eddie aveva solo tre anni e morì cinque anni dopo. Conseguito il diploma alla Roosevelt Junior-Senior High School, l’attore diciannovenne debutta come comico al Saturday Night Live. Mattatore nelle buddy comedy Anni ’80, Eddie Murphy conquista Hollywood inanellando un successo dopo l’altro grazie, soprattutto, alla contagiosa risata (da noi resa immortale del suo doppiatore storico, Tonino Accolla). Dalla trilogia di Beverly Hills Cop al natalizio Una poltrona per due passando per Il principe cerca moglie. Film diventanti dei veri e propri cult. Fino alla battuta d’arresto dopo la vittoria ai Razzie come peggior attore per Norbit (2007) e peggior attore del decennio (2009) che lo convinsero a prendersi una pausa dalla recitazione per, ben, sei anni.