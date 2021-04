Amici 20 | anticipazioni Serale 3-04-2021 | due fidanzati in ballottaggio | Martina in lacrime

(Di sabato 3 aprile 2021) Come sappiamo dalledel pubblico presente, giovedì scorso è stata registrata una puntata deldi20, la terza, che andrà in onda stasera, sabato 3 aprile, in prima serata su Canale 5. Si tratterà di una puntata scioccante per gli allievi ma anche per i professori e per Maria De Filippi: questo perché a essere eliminato è stato uno dei ballerini più talentosi, umili e amati dal pubblico. Non solo, perché alper il secondo eliminato è finita una coppia diche si sono ritrovati dunque uno contro l’altro. Vediamo insieme di cosa si tratta e cos’è successo durante la registrazione della terza puntata deldi20.20, il primo eliminato della terza puntata del ...

Amici 2021 ed.20/puntata 2 aprile: Celentano e Rosa a confronto! Chi sono gli eliminati del serale di Amici 2021 del 3 aprile? Prenderà via da questo scontro epico (con polemiche). Nuove anticipazioni sulla terza puntata del serale di Amici 20, che è stata registrata lo scorso giovedì. L'appuntamento con il talent show di Maria De Filippi entra nel vivo e stasera assisteremo ad...