Zorzi: gli auguri di Oppini per il suo 26esimo compleanno (Di venerdì 2 aprile 2021) Tommaso Zorzi ha compiuto 26 anni e l'amico Francesco Oppini gli ha rivolto i suoi auguri attraverso i social. compleanno di Tommaso Zorzi: la dedica speciale di Francesco Oppini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 2 aprile 2021) Tommasoha compiuto 26 anni e l'amico Francescogli ha rivolto i suoiattraverso i social.di Tommaso: la dedica speciale di Francescosu Notizie.it.

Advertising

want_zorzi : RT @ironicamania: ?Thread? con gli auguri a ogni alter ego di TZ: 1. ?????????????? ?????????? Auguri all’intrattenitore, l’opinionista e al condutto… - tempoweb : Er Faina chiede scusa sul #catcalling, ma Aurora #Ramazzotti si sfoga: 'Molto amareggiata per gli insulti'… - ANCHEMENOOO : Ama, come regalo di compleanno ti regalo 33 secondi di gioia per gli occhi. #tzday #tzturns26 @tommaso_zorzi - dany3laf : RT @trashastrale: Deve essere bello realizzare i tuoi sogni! Gli occhi lo dicono! Ancora auguri @tommaso_zorzi ?? #tzturns26 #tommasozorzi #… - ilcriticonejoe : Ma @tommaso_zorzi è sempre stato così ridicolo nelle sue stories o il successo gli ha dato alla testa? Gente nuda d… -