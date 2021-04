Tavernola | Dori rialza l’attenzione | “La frana torna a muoversi | il governo intervenga”

(Di venerdì 2 aprile 2021) “Mentre lasta scomparendo dal dibattito pubblico, lanon rallenta la sua corsa”. Continua l’impegno in Parlamento dell’onorevole bergamasco del Movimento 5 Stelle Devissul caso diBergamasca. Dopo che a febbraio il Monte Saresano aveva ricominciato a preoccupare, segnando movimenti franosi con valori fino a 2 centimetri al giorno, il deputatosi era fatto promotore di diversi interventi alla Camera: prima l’interrogazione al Presidente del Consiglio per chiedere la deliberazione dello stato d’emergenza di rilievo nazionale sul Lago d’Iseo, poi quella al Ministero della Transizione ecologica con la richiesta di valutare la possibile correlazione tra lae l’attività estrattiva del Cementificio. E ora, a distanza di dieci giorni, ...

Il sindaco Pezzotti e il deputatofanno il punto e ribadiscono le necessità per i tre paesi coinvolti dalla minaccia....distacco di tonnellate di materiale che rischiano di precipitare nel lago d'Iseo a...a risposta scritta al Ministero della Transizione ecologica presentata dai deputatiDevis, Alberto ...Si indaga sulle cause delle continue frane che si verificano sul Monte Saresano, l’ultima delle quali rischia di fare precipitare tonnellate di ...“A Tavernola, non si può sapere esattamente in quale momento potrebbe staccarsi dal Monte Saresano, che sovrasta il lago di Iseo, una frana stimata in 2 milioni di metri cubi di materiale roccioso che ...